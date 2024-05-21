Ремонтные работы на улице Карасарайской и МКАД в Ташкенте продлили на четыре дня

В столичной администрации пояснили, что продление срока связано с необходимостью обновить систему освещения, дренажные и поливные системы, бордюры и по просьбе жителей улучшить въезды в махалли.
Реконструкция затрагивает улицу Карасарайскую на участке от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Абдуллы Кадыри и участок Малой кольцевой автодороги от пересечения с улицей Карасарайской до пересечения с улицей Сагбан.
Для скорейшего завершения работ сотрудники всех служб, связанных с реконструкцией, будут работать круглосуточно.