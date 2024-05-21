Ремонтные работы на улице Карасарайской и МКАД в Ташкенте продлили на четыре дня

Реконструкция затрагивает улицу Карасарайскую на участке от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Абдуллы Кадыри и участок Малой кольцевой автодороги от пересечения с улицей Карасарайской до пересечения с улицей Сагбан.