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Ремонтные работы на улице Карасарайской и МКАД в Ташкенте продлили на четыре дня

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хокимият Ташкента сообщил, что реконструкция участков улицы Карасарайская и Малой кольцевой автодороги продлится не до 22 мая, а по 26-го включительно, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В столичной администрации пояснили, что продление срока связано с необходимостью обновить систему освещения, дренажные и поливные системы, бордюры и по просьбе жителей улучшить въезды в махалли.

Реконструкция затрагивает улицу Карасарайскую на участке от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Абдуллы Кадыри и участок Малой кольцевой автодороги от пересечения с улицей Карасарайской до пересечения с улицей Сагбан.

Для скорейшего завершения работ сотрудники всех служб, связанных с реконструкцией, будут работать круглосуточно.