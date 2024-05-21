Ричмонд
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оман возобновляет прямое авиасообщение с Казахстаном

АЛМАТЫ, 21 мая — Sputnik. С 18 июня 2024 года оманская авиакомпания «Salam Air» планирует возобновить авиасообщение по маршруту Алматы — Маскат, сообщила пресс-служба министерства транспорта Казахстана.

Источник: Пресс-служба аэропорта Астаны

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам) на воздушных судах типа «Эйрбас-А320/А321» емкостью 180−230 кресел.

Отмечается, что возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между двумя странами.

Ранее сообщалось, что между Китаем и Казахстаном вырастет число авиарейсов.

С 30 мая 2024 года авиакомпания «China Southern Airlines» планирует увеличить количество рейсов по маршруту Астана — Урумчи с 2 до 3 рейсов в неделю, сообщила пресс-служба Минтранспорта.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737 (емкость от 128 до 178 кресел).

«Тем самым, по итогам визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китай в октябре 2023 года, общее количество рейсов между странами увеличивается с 27 до 43 рейсов в неделю», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что рост количества рейсов между Казахстаном и Китаем «будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, а также развитию конкуренции на рынке международных авиаперевозок и снижению цен на авиабилеты».