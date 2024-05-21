В Новосибирске на этой неделе прогнозируют теплую погоду с дождями

В Новосибирске синоптики составили прогноз на ближайшие четыре дня. Ожидается теплая, но дождливая погода.
Как сообщили в Западно-Сибирском УГМС, 21 мая будет от +20 до +22 градусов. Юго-западный ветер может усилиться до 10 метров в секунду. Ночью похолодает до +7 градусов.
В среду, 22 мая, в Новосибирск придут осадки. Температура воздуха днем составит от +11 до +17 градусов. 23 мая дождя не будет, установится ясная погода. Потеплеет до +22.
Напомним, что прокуратура начала проверять ливневки после сильного дождя, который обрушился на город 20 мая.