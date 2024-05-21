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В Новосибирске на этой неделе прогнозируют теплую погоду с дождями

Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Reuters

В Новосибирске синоптики составили прогноз на ближайшие четыре дня. Ожидается теплая, но дождливая погода.

Как сообщили в Западно-Сибирском УГМС, 21 мая будет от +20 до +22 градусов. Юго-западный ветер может усилиться до 10 метров в секунду. Ночью похолодает до +7 градусов.

В среду, 22 мая, в Новосибирск придут осадки. Температура воздуха днем составит от +11 до +17 градусов. 23 мая дождя не будет, установится ясная погода. Потеплеет до +22.

Напомним, что прокуратура начала проверять ливневки после сильного дождя, который обрушился на город 20 мая.