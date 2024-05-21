Глава омского Минобра рассказал, как в этом году будет проходить ЕГЭ

ЕГЭ в этом году начинается 23 мая. В этот день выпускники сдадут экзамены по географии, литературе и химии. После начнутся экзамены по обязательным предметам — русскому языку (28 мая) и математике (31 мая). Основной период продлится до 21 июня, а с 13 июня начнутся резервные даты.