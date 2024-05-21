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Глава омского Минобра рассказал, как в этом году будет проходить ЕГЭ

На экзамены во все пункты аккредитован 941 общественный наблюдатель.

Источник: Om1.ru

В этом году в Омской области будут действовать 92 пункта проведения ЕГЭ, из которых 19 будут открыты на дому. Во всех пунктах оборудованы стационарные и переносные металлодетекторы, средства подавления сигналов подвижной связи и система онлайн-видеонаблюдения.

На участие в экзаменационной кампании подали заявления более 8 000 человек, из них 7,5 тысяч — выпускники 2024 года. Самыми популярными предметами по выбору среди учеников 11 классов стали обществознание (46% участников — 3,7 тысячи), информатика (22,8% — 1,8 тысячи) и физика (22,4% — 1,84 тысячи).

ЕГЭ в этом году начинается 23 мая. В этот день выпускники сдадут экзамены по географии, литературе и химии. После начнутся экзамены по обязательным предметам — русскому языку (28 мая) и математике (31 мая). Основной период продлится до 21 июня, а с 13 июня начнутся резервные даты.

Напомним, что в этом году, 4 и 5 июля, выпускники смогут пересдать один необязательный предмет по выбору.

«Подчеркну, что на особом контроле по поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко находится проведение экзаменов в Усть-Ишимском районе. Здесь пункт проведения ЕГЭ для 11 классов закрыт. Выпускники, выехавшие за пределы района, могут сдать экзамен по месту их фактического проживания», — рассказал министр образования региона Иван Кротт.

На экзамены во все пункты аккредитован 941 общественный наблюдатель — это представители ветеранских организаций, профсоюзов, родительской общественности и студенты. Для онлайн-наблюдения будет работать региональный ситуационный центр в ОмГТУ и ОмГПУ.

образование