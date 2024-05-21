В Петербурге до 15 ноября запретили передвигаться на гидроциклах

Запрет распространяется на реку Нева на участке акватории от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, реку Малая Нева — от моста Бетанкура до Невы, а также Большую Невку — от Ушаковского моста до Невы и Малую Невку — от Большого Петровского моста до Большой Невки. Также он действует на всём протяжении: Кронверкского пролива, канала Грибоедова, реки Мойки, реки Фонтанки, Крюкова канала и Зимней канавки.