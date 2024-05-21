Нижегородцы попросили Михаила Мишустина спасти лодочную станцию «Турист»

Нижегородцы попросили премьер-министра Михаила Мишустина спасти лодочную станцию «Турист». Открытое письмо опубликовано в соцсети ВКонтакте.
Авторы обращения отмечают, что лодочная станция является некоммерческой, чем ценна для обычных нижегородцев. Аналогичного объекта в регионе нет.
Ранее пенсионер Александр Голосунов также опубликовал письмо президенту Владимиру Путину с аналогичной просьбой.
Отметим, что Михаил Мишустин сейчас находится в Нижнем Новгороде. Премьер-министр принимает участие в конференции ЦИПР.
Напомним, по информации минимущества Нижегородской области, лодочная станция была размещена на Гребном канале самовольно, без оформления права собственности, постройки сделаны без соблюдения закона.
Здесь уже демонтировано порядка 200 построек, вывезено более 300 лодок. Большинство из них собственники демонтировали самостоятельно. На территории осталось около 125 построек и 30 лодок. Также с территории вывезли 500 кубометров мусора, оставленных владельцами. Сейчас рабочие демонтируют и засыпают незаконно организованные септики бытовой канализации и водяных скважин, обустроенные представителями лодочной станции без необходимых разрешений.