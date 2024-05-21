Нижегородцы попросили Михаила Мишустина спасти лодочную станцию «Турист»

Здесь уже демонтировано порядка 200 построек, вывезено более 300 лодок. Большинство из них собственники демонтировали самостоятельно. На территории осталось около 125 построек и 30 лодок. Также с территории вывезли 500 кубометров мусора, оставленных владельцами. Сейчас рабочие демонтируют и засыпают незаконно организованные септики бытовой канализации и водяных скважин, обустроенные представителями лодочной станции без необходимых разрешений.