Новосибирского ученого Маслова приговорили к 14 годам колонии

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор 77-летнему ученому из Новосибирска Анатолию Маслову.
Он проведет в колонии 14 лет. Физика признали виновным по уголовному делу о госизмене. Процесс проходит в закрытом режиме из-за секретности.
Напомним, что Маслова задердали в июне 2022 года. В СИЗО во время расследования ученый перенес сердечный приступ. Однако ему не изменили меру пресечения.
Напомним, что Анатолий Маслов занимал должность главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Ученый — известный в мире специалист в области динамики вязкого газа.
Гособвинение запрашивало для Маслова 17 лет заключения. Сам ученый заявил о своей невиновности.