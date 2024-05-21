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Новосибирского ученого Маслова приговорили к 14 годам колонии

Его обвинили в госизмене.

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор 77-летнему ученому из Новосибирска Анатолию Маслову.

Он проведет в колонии 14 лет. Физика признали виновным по уголовному делу о госизмене. Процесс проходит в закрытом режиме из-за секретности.

Напомним, что Маслова задердали в июне 2022 года. В СИЗО во время расследования ученый перенес сердечный приступ. Однако ему не изменили меру пресечения.

Напомним, что Анатолий Маслов занимал должность главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Ученый — известный в мире специалист в области динамики вязкого газа.

Гособвинение запрашивало для Маслова 17 лет заключения. Сам ученый заявил о своей невиновности.