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В Уфе в связи с Последним звонком ограничат движение транспорта

В Уфе в связи с Последним звонком ограничат движение транспорта.

Источник: Башинформ

Для подготовки и проведения мероприятия «Последний школьный звонок» будет ограничено движение транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба минтранса республики. Ограничения коснутся:

24 мая с 00.00 до 16.00 — парковки на нижней и верхней площадках парка «Ватан»; парковки напротив конгресс-холла «Торатау»; 24 мая с 12.00 до 16.00 — улицы Генерал-губернатора Перовского; улицы Заки Валиди (от улицы Аксакова до улицы Гафури); улицы Гафури (от улицы Пятигорская до улицы Пушкина).

Уфимцев и гостей города просят заранее планировать свои поездки.