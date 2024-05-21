В Уфе в связи с Последним звонком ограничат движение транспорта.

24 мая с 00.00 до 16.00 — парковки на нижней и верхней площадках парка «Ватан»; парковки напротив конгресс-холла «Торатау»; 24 мая с 12.00 до 16.00 — улицы Генерал-губернатора Перовского; улицы Заки Валиди (от улицы Аксакова до улицы Гафури); улицы Гафури (от улицы Пятигорская до улицы Пушкина).