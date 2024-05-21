В Ташкенте пройдет праздничный гала-концерт и шоу дронов в честь «Последнего звонка»

По информации администрации Ташкента, гости вечера смогут насладиться музыкальными выступлениями Равшана Собирова, Насибы Абдуллаевы, Шохруххона, Улугбека Рахматуллаева, Зиёды, групп «Болалар», «Сетора», «Сахар», «Афруз».
Также в программе концерта запланированы танцевальные номера, шоу дронов, DJ-баттл и ретро-выступления.
Организаторами мероприятия выступают хокимият города Ташкента, Министерство высшего образования, науки и инноваций, Агентство по делам молодежи.
Начало в 19:00. Вход бесплатный.