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В Ташкенте пройдет праздничный гала-концерт и шоу дронов в честь «Последнего звонка»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Грандиозное событие в честь завершения учебного года состоится 25 мая на столичной площади «Дружба Народов» для учащихся, преподавателей, родителей и всех желающих.

Источник: Podrobno.uz

По информации администрации Ташкента, гости вечера смогут насладиться музыкальными выступлениями Равшана Собирова, Насибы Абдуллаевы, Шохруххона, Улугбека Рахматуллаева, Зиёды, групп «Болалар», «Сетора», «Сахар», «Афруз».

Также в программе концерта запланированы танцевальные номера, шоу дронов, DJ-баттл и ретро-выступления.

Организаторами мероприятия выступают хокимият города Ташкента, Министерство высшего образования, науки и инноваций, Агентство по делам молодежи.

Начало в 19:00. Вход бесплатный.