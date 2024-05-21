В Нижнем Новгороде представили линейку автомобилей отечественного бренда Volga

Так, седан класса D под названием Volga C40 был построен на базе Changan Raeton Plus. Модель Volga К30 (кроссовер класса С) основана на Oshan X5 Plus, которая продается под суббрендом компании Changan. Кроссовером класса D — Volga C40, — является Changan UNI-Z или Oshan Z6 (родственные модели).

Все три модели Volga получили перелицованную переднюю часть с решеткой радиатора с вертикальными ламелями, как у классической советской «Волги».

Выпуск машин начнется в 2024 году на площадке нижегородского автомобильного кластера, с 2025 года планируется сборка в режиме полного цикла. Линейка машин была представлена премьер-министру Михаилу Мишустину. Сообщалось, что все модели получили бензиновый мотор мощностью 188 л. с. (300 Нм) в связке с семиступенчатым «автоматом».