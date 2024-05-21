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Почти четверть пермяков не платят за проезд в общественном транспорте

В Перми почти 25% жителей не оплачивают проезд в общественном транспорте, такие данные озвучили на заседании комитета гордумы по экономическому развитию.

По информации городского департамента транспорта, при плановом показателе безбилетных пассажиров в 21% в первом квартале этого года, количество пассажиров, не оплативших проезд в общественном транспорте составило 24,5%.

Отмечается, что контролерами было проведено около 30 тыс. проверок, по итогам которых было составлено более 4 тыс. протоколов и выписано 2146 штрафов. При этом на всех транспортных маршрутах общественного транспорта действует бескондукторный режим оплаты проезда.

За первый квартал этого года объем пассажиропотока в общественном транспорте составил 58,2 млн человек, что на 4,3% больше аналогичного периода 2023 года, а проезд оплатили 43,9 млн человек — столько же, сколько и год назад.