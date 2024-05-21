В Екатеринбурге улицу назвали в честь летчика-истребителя Кырчанова

По данным администрации, в 1940 году он окончил первую Чкаловскую военную авиационную школу пилотов имени Ворошилова, а в октябре 1941 года был направлен на фронт. К июлю 1942 года Степан Кырчанов совершил уже 98 боевых вылетов.