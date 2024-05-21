В Екатеринбурге улицу назвали в честь летчика-истребителя Кырчанова

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это касается участка в районе улиц Тюльпановой — Полевой.
По данным администрации, в 1940 году он окончил первую Чкаловскую военную авиационную школу пилотов имени Ворошилова, а в октябре 1941 года был направлен на фронт. К июлю 1942 года Степан Кырчанов совершил уже 98 боевых вылетов.
«За боевые заслуги Степан Кырчанов был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны, медалями, в том числе “Партизану Отечественной войны 1-й степени” и чехословацкой “За храбрость”», — рассказали в администрации.
Напомним, в декабре 2023 года комиссия по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга присвоила названия переулку и двум улицам в городе. Тогда в мэрии сообщили, что Арбитражный суд Свердловской области будет находиться в переулке Вениамина Яковлева.