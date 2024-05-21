В Калининграде назвали дату открытия купального сезона

В апреле-мае проведено водолазное обследование и очистка дна водоемов. Спасатели провели тактико-специальные учения для отработки приемов спасения людей на воде. Плавсредства и оборудование спасательных постов подготовлены к эксплуатации.
В 120 запрещенных для купания местах установлены знаки о запрете купания. Все городские пляжи зарегистрированы в Центре ГИМС ГУ МЧС по Калининградской области, прокомментировали в Калининграде сегодня, 21 мая 2024 года, собкору ИА МедиаКалибр в пресс-службе городской администрации.
Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование мест массового отдыха и купания людей. Проведена акарицидная обработка и дератизация пляжных территорий. Работы по очистке рекреационных зон и зон заплыва от мусора проведены.
Оборудованы места накопления коммунальных отходов и заключены договоры на размещение сезонных объектов общественного питания.