В Калининграде назвали дату открытия купального сезона

В 120 запрещенных для купания местах установлены знаки о запрете купания. Все городские пляжи зарегистрированы в Центре ГИМС ГУ МЧС по Калининградской области, прокомментировали в Калининграде сегодня, 21 мая 2024 года, собкору ИА МедиаКалибр в пресс-службе городской администрации.