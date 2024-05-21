В Магнитогорске на Дне города споют SHAMAN и Вячеслав Бутусов

В Магнитогорск на празднование Дня города приедут SHAMAN (он же Ярослав Дронов) и Вячеслав Бутусов. Само празднование будет проходить с 28 по 30 июня под лозунгом «Магнитогорск — Живая легенда России».
Программа торжеств появилась в документации закупки, объявленной МАУ «Магнитогорское концертное объединение». За подготовку сцены, а также установку светового, звукового и музыкального оборудования, необходимого приглашенным артистам, готовы заплатить до 8,1 млн рублей.
По расписанию, выступление SHAMAN начнется в 21:00 29 июня. Концерт продлится всего час. Сразу же после него пройдет шоу фейерверков «Огни Магнитки». Оно займет целых два часа.
Вячеслав Бутусов будет выступать с 21:00 до 22:00 30 июня.
В программе празднования есть также дефиле военных оркестров, концерт челябинской группы «Братья Енотовы» и гала-концерт стильной хореографии «Улица горящих фонарей».