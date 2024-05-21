В челябинских пассажирских поездах появятся двухэтажные вагоны

Сегодня, 21 мая, Южно-Уральская железная дорога представила новые двухэтажные купейные вагоны, которыми до конца 2024 года заменят старый подвижной состав на пассажирском поезде № 391/392 Челябинск — Москва, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ЮУЖД.
В двухэтажных вагонах отечественного производства одновременно могут путешествовать 410 пассажиров — более чем на треть больше, чем в одноэтажных.
«В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств и usb-порты. В вагонах типа СВ в двухэтажном исполнении каждое место оборудовано ЖК-дисплеем для просмотра видеопрограмм. Доступ в купе осуществляется по индивидуальным магнитным ключ-картам», — отметили на железной дороге.
Также в Челябинскую область поступили обновленные вагоны СВ. С 1 июня их включат в состав фирменного поезда № 13/14 «Южный Урал». Отличительная особенность спального вагона нового поколения — полки в купе расположены друг над другом, а их ширина увеличилась с 60 до 90 сантиметров. В каждом вагоне есть душевая кабина и пурифайер для раздачи питьевой воды. Купе оснащены столиками со встроенной раковиной, откидными стульями, лестницами для подъема на верхнюю полку, сейфами, мультимедийными системами, розетками и разъемами для зарядки гаджетов.
Кроме того, в ближайшее между Челябинском и Златоустом начнет курсировать новая модель электропоезда ЭП2ДМ. Они более просторные по сравнению с прежними электричками, в них мягкие сиденья, есть кондиционеры и USB-розетки, поручни и велокрепления. Головные вагоны адаптированы для инвалидов-колясочников. Кроме того, в новой электричке все вагоны соединены беззазорными сцепными устройствами с герметичными переходами.