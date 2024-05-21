В челябинских пассажирских поездах появятся двухэтажные вагоны

Также в Челябинскую область поступили обновленные вагоны СВ. С 1 июня их включат в состав фирменного поезда № 13/14 «Южный Урал». Отличительная особенность спального вагона нового поколения — полки в купе расположены друг над другом, а их ширина увеличилась с 60 до 90 сантиметров. В каждом вагоне есть душевая кабина и пурифайер для раздачи питьевой воды. Купе оснащены столиками со встроенной раковиной, откидными стульями, лестницами для подъема на верхнюю полку, сейфами, мультимедийными системами, розетками и разъемами для зарядки гаджетов.