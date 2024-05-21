Ильшат Аминов переизбран председателем Союза журналистов Татарстана

«Известный писатель Джером Лоуренс очень точно описал, на мой взгляд, суть нашей профессии: “Долг журналиста — успокаивать обеспокоенных и тревожить ублаготворенных”. Эта фраза точно описывает наше время. Нет более благородной миссии, чем успокаивать и помогать страждущим, и в то же время нет более важной социальной миссии — тревожить потерявших землю под ногами, беспокоить властьпридержащих и всех, способных что-то сделать для улучшения жизни людей. Мы работаем не для власти, не для начальников, не для денежных мешков — мы работаем для людей», — подчеркнул он, напомнив при этом, что гуманизм — основной принцип деятельности журналиста.