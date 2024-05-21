В Уфе медики спасли жизнь новорожденного малыша.

В Уфе врачи городского перинатального центра успешно приняли роды у пациентки с осложнениями беременности. По информации минздрава РБ, у 36-летней девушки возникла слабость потуг и угроза асфиксии плода. Ситуация требовала от врачей быстрых и решительных действий.
«Благодаря оперативной работе медицинского персонала, малыш был рожден с использованием вакуум-экстрактора, преодолев однократное обвитие пуповиной вокруг шеи, — проинформировали в ведомстве. — Оснащенность родильного отделения, оперативные действия врачей и учет возможных рисков при длительном интервале между беременностями привели к благополучному исходу».
Сейчас мать и малыш находятся под наблюдением специалистов.