В Уфе медики спасли жизнь новорожденного малыша.

В Уфе врачи городского перинатального центра успешно приняли роды у пациентки с осложнениями беременности. По информации минздрава РБ, у 36-летней девушки возникла слабость потуг и угроза асфиксии плода. Ситуация требовала от врачей быстрых и решительных действий.