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В Уфе медики спасли жизнь новорожденного малыша

В Уфе медики спасли жизнь новорожденного малыша.

Источник: Башинформ

В Уфе врачи городского перинатального центра успешно приняли роды у пациентки с осложнениями беременности. По информации минздрава РБ, у 36-летней девушки возникла слабость потуг и угроза асфиксии плода. Ситуация требовала от врачей быстрых и решительных действий.

«Благодаря оперативной работе медицинского персонала, малыш был рожден с использованием вакуум-экстрактора, преодолев однократное обвитие пуповиной вокруг шеи, — проинформировали в ведомстве. — Оснащенность родильного отделения, оперативные действия врачей и учет возможных рисков при длительном интервале между беременностями привели к благополучному исходу».

Сейчас мать и малыш находятся под наблюдением специалистов.

медицина