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Воронежцев предупредили о грозе с ветром и градом и сильном тумане

В ближайшее время Воронежскую область накроет непогода. Сразу о нескольких неблагоприятных условиях предупреждает прогностическая карта Гидрометцентра по ЦФО.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Итак, с вечера вторника и до утра среды по области возможен сильный туман: период предупреждения с 18.00 21 мая до 6.00 22 мая. Автомобилистам особенно следует быть внимательным и уменьшать скорость, так как снижается видимость на дорогах в условиях тумана.

А в среду 22 мая местами по региону ожидаются грозы с градом и порывами ветра 15−17 м/с. Период предупреждения — с 6.00 до 18.00 среды. Позаботьтесь вовремя об огородных посадках, чтобы их не побило градом. Во время порывов ветра обходите рекламные щиты, старые деревья и не ставьте под ними машины.

Воронежские синоптики прогнозируют днем 22 мая до +29 в столице Черноземья и до 30 градусов тепла по области.