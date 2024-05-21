Воронежцев предупредили о грозе с ветром и градом и сильном тумане

Итак, с вечера вторника и до утра среды по области возможен сильный туман: период предупреждения с 18.00 21 мая до 6.00 22 мая. Автомобилистам особенно следует быть внимательным и уменьшать скорость, так как снижается видимость на дорогах в условиях тумана.
А в среду 22 мая местами по региону ожидаются грозы с градом и порывами ветра 15−17 м/с. Период предупреждения — с 6.00 до 18.00 среды. Позаботьтесь вовремя об огородных посадках, чтобы их не побило градом. Во время порывов ветра обходите рекламные щиты, старые деревья и не ставьте под ними машины.
Воронежские синоптики прогнозируют днем 22 мая до +29 в столице Черноземья и до 30 градусов тепла по области.