Воронежцев предупредили о грозе с ветром и градом и сильном тумане

А в среду 22 мая местами по региону ожидаются грозы с градом и порывами ветра 15−17 м/с. Период предупреждения — с 6.00 до 18.00 среды. Позаботьтесь вовремя об огородных посадках, чтобы их не побило градом. Во время порывов ветра обходите рекламные щиты, старые деревья и не ставьте под ними машины.