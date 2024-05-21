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Процесс строительства тоннелей метро показали нижегородцам

После проходки щита в тоннеле устанавливаются специальные кольца.

Источник: Аргументы и факты

Как ведется строительство тоннелей метро от будущей станции «Сенной» показали в Нижнем Новгороде. Видео опубликовало «Метро НН».

Тоннель строят с помощью специальных колец. Как сообщил начальник горнопроходческого участка ГК «Моспроект-3» Олег Карпов, каждое из них состоит из семи железобетонных секций общим весом около 20 тонн. Секции спускаются вниз краном и подаются в забой для монтажа. Гарантийный срок эксплуатации этих конструкций — около 100 лет.

Напомним, вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде планируется завершить во II квартале 2024 года.

строительство
метро