Процесс строительства тоннелей метро показали нижегородцам

Тоннель строят с помощью специальных колец. Как сообщил начальник горнопроходческого участка ГК «Моспроект-3» Олег Карпов, каждое из них состоит из семи железобетонных секций общим весом около 20 тонн. Секции спускаются вниз краном и подаются в забой для монтажа. Гарантийный срок эксплуатации этих конструкций — около 100 лет.