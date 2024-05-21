В Ростове-на-Дону появился мурал «Они сражались за Родину»

В Суворовском жилом районе 18 мая был торжественно открыт мурал «Они сражались за Родину». Мурал появился на фасаде дома по адресу: ул. Уланской, ½. Изображение разместилось на пространстве от первого до шестнадцатого этажей. Авторами росписи выступили художники-граффитисты Константин Валерко и Александр Долондуцкий.
В 2023 году художники одержали победу в Общероссийском конкурсе в военно-патриотической номинации на лучший мурал. Конкурс был организован художественной галереей «Ростов и фестивалем уличного искусства “Ничего страшного” при поддержке компании “ВКБ-Новостройки”.
Появившаяся роспись символизирует историческую преемственность, неразрывную связь времен. В ней отражены образы князя Александра Невского, полководца Александра Суворова, героя Великой Отечественной войны, уроженца Ростова-на-Дону Цезаря Куникова, героев ДНР Михаила Толстых («Гиви»), Арсена Павлова («Моторола»), главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, участника СВО, Героя РФ, командира легендарного батальона «Спарта» Владимира Жоги. Жители Суворовского выразили активную поддержку эскизу мурала. Их мнение и стало определяющим.
На мероприятии присутствовали председатель Народного совета ДНР, Герой РФ, герой ДНР Артем Жога, а также родные и близкие современных участников СВО.
— Огромное спасибо организаторам церемонии и создателям мурала. Очень символично, что на нём изображены герои самых разных поколений. Эти примеры преемственности, геройских поступков наших соотечественников — вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Уверен, что мурал будет важным напоминанием о любви к Родине, и о героизме ее защитников, — отметил Артем Жога.
В рамках открытия мурала гостям мероприятия была предложена праздничная программа, включающая выступления военного оркестра Южного военного округа, роты почетного караула, концертного ансамбля «Успех». Также состоялась выставка Общероссийского Народного Фронта «Время в лицах».
Организатором программы выступило Ростовское региональное патриотическое движение «Дороги славы — наша история».