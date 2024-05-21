В Ростове-на-Дону появился мурал «Они сражались за Родину»

— Огромное спасибо организаторам церемонии и создателям мурала. Очень символично, что на нём изображены герои самых разных поколений. Эти примеры преемственности, геройских поступков наших соотечественников — вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Уверен, что мурал будет важным напоминанием о любви к Родине, и о героизме ее защитников, — отметил Артем Жога.