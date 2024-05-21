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В Челябинске решили не запрещать продажу спиртного в день последнего звонка

В Челябинске в день последнего звонка будет продаваться алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске в этом году решили не запрещать продажу алкоголя в день последнего звонка. С партами, дневниками и домашним заданием школьникам предстоит попрощаться 25 мая.

Как сообщает ЕАН, в мэрии не стали вводить запрет, поскольку 25 мая в городе не намечено никаких массовых мероприятий или концертов.

Тем не менее, челябинское управление торговли обратилось с предостережением к предпринимателям. Владельцев магазинов просят пристально следить за возрастом покупателей и не продавать алкоголь несовершеннолетним.

торговля