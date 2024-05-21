Глава Минобрнауки Татарстана рассказал об особенностях проведения ЕГЭ-2024

Хадиуллин отметил, что для получения аттестата выпускнику достаточно получить 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и 27 — по математике профильного уровня. Однако для поступления в вуз этих баллов недостаточно. «Должно быть не менее 40 баллов по русскому языку и 39 по профильной математике. Вот в такой ситуации выпускникам и может пригодиться возможность пересдать один предмет», — подчеркнул он.