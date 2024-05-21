Ричмонд
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кемеровский суд снова отправил маньяка Спесивцева на принудительное лечение

Кемеровский областной суд направил мужчину на принудительное лечение за преступления, совершённые 28 лет назад.

Кемеровский областной суд принял решение о направлении серийного убийцы Александра Спесивцева на принудительное лечение в специализированную психиатрическую больницу по новому делу. Ранее Спесивцев и так уже находился в спецбольнице.

Кемеровский областной суд направил мужчину на принудительное лечение за преступления, совершённые 28 лет назад. СУ СКР по Кемеровской области собрало достаточно доказательств для вынесения такого решения. Ещё в июне 1996 года в реке Аба в Новокузнецке было обнаружено множество фрагментов человеческих тел. В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что преступления совершил тогда 26-летний местный житель. В его квартире нашли останки людей. Уголовное дело об убийстве четырёх человек, трое из которых были детьми, было направлено в суд. Суд признал его невменяемым и отправил в психиатрический стационар.

По неопознанным фрагментам тел дело было выделено в отдельное производство и приостановлено. Недавно производство возобновили, и следователь назначил новые исследования останков и других вещей, изъятых 28 лет назад. Проведено множество экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, которые показали, что костные останки принадлежат 15 разным людям.

Фигуранту провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, показавшую, что он страдал и продолжает страдать психическим заболеванием. Решением Кемеровского областного суда в отношении мужчины применены принудительные меры медицинского характера. Он будет помещён в психиатрический стационар для дальнейшего лечения.