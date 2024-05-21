Кемеровский суд снова отправил маньяка Спесивцева на принудительное лечение

Кемеровский областной суд принял решение о направлении серийного убийцы Александра Спесивцева на принудительное лечение в специализированную психиатрическую больницу по новому делу. Ранее Спесивцев и так уже находился в спецбольнице.
Кемеровский областной суд направил мужчину на принудительное лечение за преступления, совершённые 28 лет назад. СУ СКР по Кемеровской области собрало достаточно доказательств для вынесения такого решения. Ещё в июне 1996 года в реке Аба в Новокузнецке было обнаружено множество фрагментов человеческих тел. В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что преступления совершил тогда 26-летний местный житель. В его квартире нашли останки людей. Уголовное дело об убийстве четырёх человек, трое из которых были детьми, было направлено в суд. Суд признал его невменяемым и отправил в психиатрический стационар.
По неопознанным фрагментам тел дело было выделено в отдельное производство и приостановлено. Недавно производство возобновили, и следователь назначил новые исследования останков и других вещей, изъятых 28 лет назад. Проведено множество экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, которые показали, что костные останки принадлежат 15 разным людям.
Фигуранту провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, показавшую, что он страдал и продолжает страдать психическим заболеванием. Решением Кемеровского областного суда в отношении мужчины применены принудительные меры медицинского характера. Он будет помещён в психиатрический стационар для дальнейшего лечения.