Кемеровский суд снова отправил маньяка Спесивцева на принудительное лечение

Кемеровский областной суд направил мужчину на принудительное лечение за преступления, совершённые 28 лет назад. СУ СКР по Кемеровской области собрало достаточно доказательств для вынесения такого решения. Ещё в июне 1996 года в реке Аба в Новокузнецке было обнаружено множество фрагментов человеческих тел. В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что преступления совершил тогда 26-летний местный житель. В его квартире нашли останки людей. Уголовное дело об убийстве четырёх человек, трое из которых были детьми, было направлено в суд. Суд признал его невменяемым и отправил в психиатрический стационар.