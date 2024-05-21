Отец бежавшей из России Заурбековой обещал, что будет искать ее

Мужчина заявил, что знаком с возлюбленным его дочери, с которым Заурбекова покинула Россию. Он обещал, что «тот, кто ее ввел в заблуждение, вот этот парень, — будет наказан». Выход в этой ситуации он видит только один — молодой человек должен принять ислам, иначе Лию Заурбекову тоже ждет наказание, — собеседник издания не уточнил, какое именно.