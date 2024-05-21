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В Иране прощаются с президентом Раиси. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Прощальная процессия с погибшим президентом и чиновниками проходит в городе Тебризе. Тысячи жителей пришли проводить погибших в авиакатастрофе в последний путь, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

После процессии тела погибших отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы. Похороны Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде на северо-востоке Ирана.

Там же будут захоронены и погибшие вместе с президентом глава МИДа Хосейн Абдоллахиян, губернатор Малик Рахмети и аятолла Тебриза Али Хашим.

В Иране траур продлится пять дней. Кроме того, траур введен, как минимум, еще в семи странах мира — Индии, Ираке, Ливане, Пакистане, Сирии, Таджикистане и Турции. В большинстве стран он продлится один день, в Сирии и Ливане — три, а в Таджикистане — два дня.