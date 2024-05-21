В Иране прощаются с президентом Раиси. Видео

После процессии тела погибших отправят в Тегеран для всеобщей поминальной молитвы. Похороны Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде на северо-востоке Ирана.
Там же будут захоронены и погибшие вместе с президентом глава МИДа Хосейн Абдоллахиян, губернатор Малик Рахмети и аятолла Тебриза Али Хашим.
В Иране траур продлится пять дней. Кроме того, траур введен, как минимум, еще в семи странах мира — Индии, Ираке, Ливане, Пакистане, Сирии, Таджикистане и Турции. В большинстве стран он продлится один день, в Сирии и Ливане — три, а в Таджикистане — два дня.