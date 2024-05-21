Защита новосибирского ученого Маслова обжалует приговор за госизмену

НОВОСИБИРСК, 21 мая — РИА Новости. Защита 77-летнего новосибирского ученого-физика Анатолия Маслова обжалует обвинительный приговор по делу о государственной измене, сообщила РИА Новости адвокат ученого Ольга Динзе.
Санкт-Петербургский городской суд во вторник признал Маслова виновным в госизмене и приговорил к 14 годам лишения свободы.
«Приговор будем обжаловать. У нас есть 15 суток на обжалование. Кроме того, на следующей неделе мы ознакомимся с протоколом судебного заседания и будем подавать на него замечания», — сказала Динзе. Адвокат заявила, что считает приговор суда незаконным, необоснованным и немотивированным. Защита намерена добиваться оправдания ученого, который в последнем слове также заявлял о своей невиновности. «Естественно невиновному человеку нужно добиваться оправдания», — сказала защитница.
Дело бывшего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова, обвиняемого в госизмене (статья 275 УК РФ), Санкт-Петербургский городской суд принял к рассмотрению в мае 2023 года. Материалы дела имеют гриф «Совершенно секретно». Задержали Маслова в июне 2022 года в Новосибирске, после чего отправили в столичный изолятор «Лефортово».
Как сообщалось на сайте научного института, Маслов — известный специалист в области динамики вязкого газа, его основное направление научной деятельности — аэрогазодинамика. Им разработаны эффективные алгоритмы и проведены первые в России численные расчеты устойчивости сжимаемых течений и показана возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.