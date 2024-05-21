Защита новосибирского ученого Маслова обжалует приговор за госизмену

«Приговор будем обжаловать. У нас есть 15 суток на обжалование. Кроме того, на следующей неделе мы ознакомимся с протоколом судебного заседания и будем подавать на него замечания», — сказала Динзе. Адвокат заявила, что считает приговор суда незаконным, необоснованным и немотивированным. Защита намерена добиваться оправдания ученого, который в последнем слове также заявлял о своей невиновности. «Естественно невиновному человеку нужно добиваться оправдания», — сказала защитница.