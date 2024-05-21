120 семей со всей Молдовы обратились в общественные приемные, открытые командой Илана Шора, с просьбой о помощи в обеспечении дровами

Команда Илана Шора еще раз продемонстрировала, что она помогает гражданам Республики Молдова в трудные минуты, предлагая массовую поддержку социально незащищенным людям, обратившимся к ним за помощью. Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась страна из-за роста цен и трудностей с обеспечением предметами первой необходимости, команда Илана Шора в очередной раз оперативно отреагировала на просьбу граждан о помощи.
Людям дрова необходимы круглый год — отапливать дом и баню, готовить пищу. В период с января по апрель 2024 года команда Илана Шора оказала помощь с доставкой дров гражданам из 30 районов Республики Молдова, включая Кагул, Бессарабку, Кантемир, Чимишлию, Унгены, Калараш, Фалешты, Теленешты, Шолданешты, Сороки, Резину, Флорешты, Глодяны, Бричаны, Рышканы, Единцы, Яловены, Каушаны, Леова, Штефан-Водэ, Новые Анены, Страшены, Ниспорены, Хынчешты, Криуляны, Дубоссары, Сынжерей, Дрокию, Окницу и Дондюшаны. Многодетные семьи получают по 2 куба дров, пенсионеры и инвалиды — по 1 кубу. С января по апрель 2024 г. в адрес Общественной приёмной поступило 120 заявок, из которых были выполнены уже 105 заявок. Еще 15 заявок будут осуществлены в ближайшее время!
Филантроп и политик Илан Шор заявил, что не мог оставаться равнодушным к проблемам людей и решил протянуть им руку помощи, учитывая тот факт, что нынешняя власть PAS не заботится о судьбах нуждающихся граждан.
«Как политический лидер и бизнесмен я считаю своим долгом быть рядом с нашими гражданами в трудную минуту. Благодаря этой инициативе по обеспечению дровами нуждающихся мы пытаемся привнести нотку тепла и надежды в жизнь людей, которые сталкиваются с трудностями», — заявил лидер политического блока «Победа».
Люди, которым помогли, говорят, что щедрый жест команды Илана Шора показывает, что существуют политические лидеры, обеспокоенные благополучием общества и готовые оказать помощь там, где она больше всего необходима.
Мария, жительница одного из сел: «Я очень благодарна команде Илана Шора за поддержку. Без этих дров я не знаю, как бы нам удалось согреться в эту суровую зиму».
Ион, пенсионер: «Очень приятно осознавать, что еще есть люди, которые думают о нас, самых уязвимых. Благодарю команду Илана Шора за оказанную помощь».
Анна, мать троих детей: «Мы все знаем, как тяжело воспитывать детей в плохих условиях. Жест команды Илана Шора, предоставившей нам дрова, действительно впечатляет, он бесценен».
Василе, житель Каушанского района: «Эта инициатива появилась в критический для нашего сообщества момент. Мы очень благодарны команде Илана Шора за поддержку».
Елена, человек с ограниченными возможностями: «Приятно видеть, что есть политические лидеры, которые действительно участвуют в решении реальных проблем людей. Спасибо Илану Шору и его команде».
Всего нуждающимся доставлено 139 кубометров дров.