120 семей со всей Молдовы обратились в общественные приемные, открытые командой Илана Шора, с просьбой о помощи в обеспечении дровами

Людям дрова необходимы круглый год — отапливать дом и баню, готовить пищу. В период с января по апрель 2024 года команда Илана Шора оказала помощь с доставкой дров гражданам из 30 районов Республики Молдова, включая Кагул, Бессарабку, Кантемир, Чимишлию, Унгены, Калараш, Фалешты, Теленешты, Шолданешты, Сороки, Резину, Флорешты, Глодяны, Бричаны, Рышканы, Единцы, Яловены, Каушаны, Леова, Штефан-Водэ, Новые Анены, Страшены, Ниспорены, Хынчешты, Криуляны, Дубоссары, Сынжерей, Дрокию, Окницу и Дондюшаны. Многодетные семьи получают по 2 куба дров, пенсионеры и инвалиды — по 1 кубу. С января по апрель 2024 г. в адрес Общественной приёмной поступило 120 заявок, из которых были выполнены уже 105 заявок. Еще 15 заявок будут осуществлены в ближайшее время!