В Краснодаре появились дорожные знаки, запрещающие движение самокатов

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре появились экспериментальные разметки для парковки самокатов. Специальные места, где владельцы электросамокатов смогут оставить свою технику, выделали на тротуаре по ул. Красной. В МЦУ уточнили, что если жители будут парковать арендованные электросамокаты в обозначенных для этого зонах, то они не станут мешать пешеходам.