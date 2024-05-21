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В Краснодаре появились дорожные знаки, запрещающие движение самокатов

В Краснодаре появились дорожные знаки, запрещающие движение самокатов, сообщает МЦУ Краснодара.

Источник: МЦУ Краснодар

Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства установили их вдоль спорткомплекса «Стань Чемпионом» по улице Зиповская, 70.

Причиной такой меры стали случаи наездов на пешеходов и детей.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре появились экспериментальные разметки для парковки самокатов. Специальные места, где владельцы электросамокатов смогут оставить свою технику, выделали на тротуаре по ул. Красной. В МЦУ уточнили, что если жители будут парковать арендованные электросамокаты в обозначенных для этого зонах, то они не станут мешать пешеходам.