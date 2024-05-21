В Татарстане родители не пускают своих детей на ЕГЭ

В Татарстане родители учеников отказались предоставлять персональные данные для сдачи ЕГЭ, и это создало проблемы. Об этом рассказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
В 11 классах три ученика отказались предоставлять данные, двоих из них не допустили до сдачи, и их родителей не получилось убедить в обратном. В 9 классах ситуация такая же: родители отказывались получать паспорт, где-то просто были против. В случае неисполнения требований, родители угрожали судами и штрафами.
Теперь дети останутся без документов и возможности получить аттестат.
Напомним, казанские школьники смогут предложить свое меню для школьных столовых.