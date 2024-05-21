В Самаре усилят работу общественного транспорта 25 мая

Кроме того, после матча на остановку прибудет дополнительный трамвай № 11. Также будет усилена работа автобусов № 1, № 34, № 41, № 67. Маршруты будут двигаться как в сторону проспекта Кирова, так и до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.