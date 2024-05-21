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В Самаре усилят работу общественного транспорта 25 мая

В Самаре после футбольного матча усилят работу автобусов и трамваев.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в ближайшую субботу, 25 мая, состоится футбольный матч «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород». Болельщикам не стоит переживать из-за подачи общественного транспорта после игры.

По информации городской администрации, после футбольного матча планируют усилить работу автобусов и трамваев. Так, трамваи № 11, № 22, № 24 и № 25 будут следовать от Барбошиной поляны из-за капитального ремонта трамваев. Добраться до остановки болельщики смогут на бесплатных автобусах.

Кроме того, после матча на остановку прибудет дополнительный трамвай № 11. Также будет усилена работа автобусов № 1, № 34, № 41, № 67. Маршруты будут двигаться как в сторону проспекта Кирова, так и до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.