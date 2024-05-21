В аэропорту Перми усилили меры безопасности

В Большом Савино напомнили, что в связи с досмотром приезжать в аэропорт надо заранее. Если вы летите внутренним рейсом, то приехать надо за 2 часа до вылета, если летите за границу — за 3 часа. Регистрация пассажиров заканчивается за 40 минут до времени вылета.