В аэропорту Перми усилили меры безопасности

Пермский аэропорт сообщил об усилении мер безопасности. Если раньше в ручной клади запрещалось провозить жидкости объемом более 100 мл, спреи, горючие жидкости и острые предметы с длиной свыше 6 сантиметров, то сейчас список запрещенных предметов расширился.
Брать с собой в салон теперь запрещено: металлические столовые приборы, штопоры, вязальные спицы, ножницы и ножи, даже с длиной лезвия менее 6 сантиметров. Нельзя везти в ручной клади ртутные тонометры, барометры или манометры.
В Большом Савино напомнили, что в связи с досмотром приезжать в аэропорт надо заранее. Если вы летите внутренним рейсом, то приехать надо за 2 часа до вылета, если летите за границу — за 3 часа. Регистрация пассажиров заканчивается за 40 минут до времени вылета.