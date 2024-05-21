Кто такой серийный убийца Александр Спесивцев, которого осудили в Кемерове?

Благодаря современным технологиям выяснилось, что от рук серийного убийцы из Новокузнецка погибло гораздо больше людей, чем считали ранее.
Новокузнецкого маньяка Александра Спесивцева 21 мая 2024 года суд вновь отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу — подробности в материале kuzbass.aif.ru.
Следователями Кемеровской области — Кузбассу было собрано достаточное количество доказательств, чтобы областной суд вынес решение о принудительных мерах медицинского характера в отношении Александра Спесивцева, который 28 лет назад совершил преступления по п.п. «г», «з» ст. 102 УК РСФСР (в редакции Федерального закона от 24.04.1995 № 61-ФЗ) — умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, двух и более лиц); ст. 15 УК РСФСР, п. «г» ст. 102 УК РСФСР (в редакции Федерального закона от 24.04.1995 № 61-ФЗ) — покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.
Установлено и доказано, что в июне 1996 года в реке Аба Новокузнецка было найдено большое количество фрагментов человеческих тел.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к преступлению, которым оказался 26-летний местный житель Спесивцев. В его квартире обнаружили множественные человеческие останки.
Было возбуждено уголовное дело об убийстве с особой жестокостью 4 человек, включая троих детей. Судом Александр Спесивцев был признан невменяемым и помещен в психиатрический стационар.
Важно, что не все фрагменты тел тогда были опознаны. По ним выделили отдельное уголовное производство, которое приостановили.
При возобновлении производства было проведено огромное количество экспертиз, включая генетические.
Только благодаря современным технологиям удалось достоверно выяснить, что костные останки принадлежат 15-ти разным людям, 11 из которых были несовершеннолетними.
В рамках расследования этого уголовного дела Спесивцеву вновь была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. В её заключении значится, что Спесивцев страдал и продолжает страдать психозаболеванием. Он не мог осознавать жестокость своих действий и не мог руководить ими.
Спесивцев по решению суда отправлен на принудительное лечение.