Кто такой серийный убийца Александр Спесивцев, которого осудили в Кемерове?

Следователями Кемеровской области — Кузбассу было собрано достаточное количество доказательств, чтобы областной суд вынес решение о принудительных мерах медицинского характера в отношении Александра Спесивцева, который 28 лет назад совершил преступления по п.п. «г», «з» ст. 102 УК РСФСР (в редакции Федерального закона от 24.04.1995 № 61-ФЗ) — умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, двух и более лиц); ст. 15 УК РСФСР, п. «г» ст. 102 УК РСФСР (в редакции Федерального закона от 24.04.1995 № 61-ФЗ) — покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.