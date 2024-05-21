В Челябинске запретили стоянки электросамокатов во дворах и перед соцучреждениями

Депутаты Челябинской гордумы запретили стоянки электросамокатов во дворах и перед входами в соцучреждения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Соответствующие изменения в Правила благоустройства территории города одобрены 21 мая.
«Определены требования к местам размещения (стоянки) СИМ, критерии выбора приоритетных для них территорий, а также указаны места, где СИМ не могут быть размещены», — прокомментировали в пресс-службе ЧГД.
СИМ, средство индивидуальной мобильности — это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования одного или более двигателя. В этот список входят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и подобные устройства.
Так, например, стоянка СИМ не допускается на велосипедных и велопешеходных дорожках, остановках общественного транспорта, на расстоянии менее 5 метров от границ посадочных площадок и пешеходных переходов, на территории памятников, монументов, мемориальных сооружений, мест воинских захоронений и в радиусе не менее 25 метров от указанных объектов, на расстоянии менее 10 метров перед входными группами социально-значимых объектов, в арках зданий, на клумбах, газонах, цветниках и иных озелененных территориях, а также на придомовых территориях.
Кроме того, депутаты Гордумы уточнили перечень объектов, возле которых собственники в обязательном порядке устанавливают урны. В первую очередь они должны быть на вокзалах, рынках, в аэропортах, парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения населением, на улицах, у подъездов многоквартирных домов, остановках общественного транспорта, у входов в торговые объекты, предприятия общественного питания, бытовых и развлекательных услуг.