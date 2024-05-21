В Челябинске запретили стоянки электросамокатов во дворах и перед соцучреждениями

Так, например, стоянка СИМ не допускается на велосипедных и велопешеходных дорожках, остановках общественного транспорта, на расстоянии менее 5 метров от границ посадочных площадок и пешеходных переходов, на территории памятников, монументов, мемориальных сооружений, мест воинских захоронений и в радиусе не менее 25 метров от указанных объектов, на расстоянии менее 10 метров перед входными группами социально-значимых объектов, в арках зданий, на клумбах, газонах, цветниках и иных озелененных территориях, а также на придомовых территориях.