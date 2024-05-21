Приняла как своих: в крымском парке кошка приютила детенышей носухи

В истории немало примеров, когда животные выкармливали чужих детенышей. Так, несколько лет назад в Крыму кошка приняла двух маленьких бельчат, оставшихся без мамы. Их случайно нашли и принесли в Бахчисарайский парк миниатюр, на территории которого находится контактный зоопарк, местные жители. Малышей решили подложить под кошку, которая недавно родила. Муся оказалась отличной матерью, и с одинаковой любовью относилась как к родным, так и к приемным детенышам.