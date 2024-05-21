Приняла как своих: в крымском парке кошка приютила детенышей носухи

В истории немало примеров, когда животные выкармливали чужих детенышей. Так, несколько лет назад в Крыму кошка приняла двух маленьких бельчат, оставшихся без мамы. Их случайно нашли и принесли в Бахчисарайский парк миниатюр, на территории которого находится контактный зоопарк, местные жители. Малышей решили подложить под кошку, которая недавно родила. Муся оказалась отличной матерью, и с одинаковой любовью относилась как к родным, так и к приемным детенышам.
А на днях незаурядное событие произошло в парке «Тайган». От собственных малышей там отказалась мама носуха. Одного из них она съела (в животном мире такое, увы, не редкость), другому отгрызла щечку (малыш не выжил), но двух других удалось спасти.
На воспитание их взяли сотрудники парка. И хотя выхаживать малышей для них дело привычное, хоть и нелегкое (кормить через каждые два часа, массировать животик и не спать по ночам), решили провести эксперимент. Носушат подложили под кормящую кошку Мону Лизу, которая только-только обзавелась котятами.
— В парке львов «Тайган» много кошек. А сейчас весна, у всех котята. И в основном наши кошки все добрые. Мы посидели-порядили, и решили, что кошачье молоко все же лучше, чем любой корм или козье молоко, — рассказал владелец «Тайгана» Олег Зубков.
Мона Лиза противиться не стала. Детенышей носухи и кормит, и вылизывает, как родных. Приемышей назвали Лелек и Болек. Каждый раз во время кормления они занимают крайнее положение на груди у новой мамы и тихо посасывают теплое молочко рядом с котятами.
Кстати, это не единственный подобный случай выкармливания чужих детенышей в «Тайгане». Когда-то маленьких львят там выкармливала собака породы зенненхунд.