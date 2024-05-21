Дождь, гроза и ветер до 18 м/с ожидаются завтра в Казани

В пятницу, 24 мая, в республике сохранится холодная погода с ночными температурами 0..+3 градуса, местами с заморозками до −3 градусов. Днем потеплеет до +13..+18 градусов. Ночью в субботу, 25 мая, прогнозируется +3..+8 градусов, днем воздух прогреется до +20..+25 градусов. Осадки в эти дни по-прежнему маловероятны.