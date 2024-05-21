Дождь, гроза и ветер до 18 м/с ожидаются завтра в Казани

На этой неделе в Татарстане потеплеет до +25 градусов. В ночные часы возможны заморозки, предупреждает Гидрометцентр республики.
В Казани завтра ночью местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер может усилиться до 15−18 м/с. Температура воздуха составит +8..+10 градусов. Днем прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до +18..+20 градусов.
В четверг, 23 мая, в Татарстане будет малооблачно и без осадков. Ночью температура воздуха понизится до 0..+5 градусов, на почве местами возможны заморозки до −2 градусов. Днем прогнозируется +10..+15 градусов.
В пятницу, 24 мая, в республике сохранится холодная погода с ночными температурами 0..+3 градуса, местами с заморозками до −3 градусов. Днем потеплеет до +13..+18 градусов. Ночью в субботу, 25 мая, прогнозируется +3..+8 градусов, днем воздух прогреется до +20..+25 градусов. Осадки в эти дни по-прежнему маловероятны.