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Последние звонки в Омске в 2024 году пройдут 25 мая

На этой неделе в Омской области прозвенят последние звонки.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава регионального Минобра Иван Кротт.

Последние звонки для выпускников в нашем регионе пройдут в субботу, 25 мая. Также известны и даты выпускных.

Для одиннадцатиклассники они состоятся через месяц — 25 июня. Для девятиклассников они пройдут чуть позже — 29 июня.

Напомним, что с сегодняшнего числа школьники начали сдавать ОГЭ. С 23 мая начнутся выпускные экзамены для 11 класса. Подробное расписание основных периодов ОГЭ и ЕГЭ можно посмотреть на нашем сайте.

образование