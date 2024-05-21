Последние звонки в Омске в 2024 году пройдут 25 мая

Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава регионального Минобра Иван Кротт.
Последние звонки для выпускников в нашем регионе пройдут в субботу, 25 мая. Также известны и даты выпускных.
Для одиннадцатиклассники они состоятся через месяц — 25 июня. Для девятиклассников они пройдут чуть позже — 29 июня.
Напомним, что с сегодняшнего числа школьники начали сдавать ОГЭ. С 23 мая начнутся выпускные экзамены для 11 класса. Подробное расписание основных периодов ОГЭ и ЕГЭ можно посмотреть на нашем сайте.