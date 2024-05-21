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Власти назвали сроки полного открытия дороги на Ломоносова

Чиновники проконтролируют качество восстановления проезжей части.

Источник: РИА "Новости"

Закрытую ещё зимой для перекладки коммуникаций дорогу на улице Ломоносова полностью откроют к началу лета. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Елена Дятлова после оперативного совещания во вторник, 21 мая.

«До конца мая должны быть завершены работы. Мы будем очень тщательно принимать закрытие ордера на раскопки, чтобы было восстановлено покрытие», — отметила сити-менеджер.

К этому же сроку восстановят движение автобусов № 26, 27, 28 и 88 по Ломоносова и Борзова в прежнем режиме.

Весной калининградцы пожаловались на то, что после ограничения движения по Ломоносова водители стали гонять по тротуарам и месить глину под окнами ГИБДД. Доходило до драк с местными жителями.