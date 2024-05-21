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Ботаническому саду КФУ — 20 лет: что изменилось

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. Ботанический сад Крымского федерального университета в Симферополе отмечает двадцатилетний юбилей. Он был заложен в 2004 году по инициативе ректора тех лет Николая Багрова, именем которого назван теперь. За это время в саду было выведено множество новых сортов растений, рассказал журналистам и.о. ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов.

Источник: РИА "Новости"

«Ботанический сад для университета — это многоцелевая площадка. Во-первых, научная. Я могу сказать, что за 20 лет своего существования в ботаническом саду выведено уже несколько сортов. В том числе, например, хризантем, одна из которых носит имя основателя этого сада Николая Васильевича Багрова».

сказал Курьянов

По его словам, за 20 лет здесь поставлено множество научных экспериментов, выполнено большое количество квалификационных и диссертационных работ.

Ботанический сад для университета — это место проведения многих культурных и научных мероприятий, а для крымчан — любимая точка отдыха. Кроме того, работники сада сотрудничают с местными властями по озеленению городов — в частности, Севастополя.

«Мы сотрудничаем с администрацией города Симферополя, работали по Гагаринскому парку в части его инвентаризации. Мы будем рады, если нам будут давать проекты озеленения каких-либо общественных пространств города. Мы открыты к сотрудничеству и надеемся, что с Симферополем и другими городами республики у нас сложатся такие же чудесные взаимоотношения, как с городом Севастополем, с которым мы плотно работаем», — сказала директор ботанического сада Анна Репецкая.

К празднованию двадцатилетия на территории заложили новую экспозицию — «Сад гортензий». Начало коллекции положили 24 куста восьми сортов, сотрудники сада надеются в будущем ее расширить.

флора и фауна