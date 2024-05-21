Ботаническому саду КФУ — 20 лет: что изменилось

«Ботанический сад для университета — это многоцелевая площадка. Во-первых, научная. Я могу сказать, что за 20 лет своего существования в ботаническом саду выведено уже несколько сортов. В том числе, например, хризантем, одна из которых носит имя основателя этого сада Николая Васильевича Багрова».
По его словам, за 20 лет здесь поставлено множество научных экспериментов, выполнено большое количество квалификационных и диссертационных работ.
Ботанический сад для университета — это место проведения многих культурных и научных мероприятий, а для крымчан — любимая точка отдыха. Кроме того, работники сада сотрудничают с местными властями по озеленению городов — в частности, Севастополя.
«Мы сотрудничаем с администрацией города Симферополя, работали по Гагаринскому парку в части его инвентаризации. Мы будем рады, если нам будут давать проекты озеленения каких-либо общественных пространств города. Мы открыты к сотрудничеству и надеемся, что с Симферополем и другими городами республики у нас сложатся такие же чудесные взаимоотношения, как с городом Севастополем, с которым мы плотно работаем», — сказала директор ботанического сада Анна Репецкая.
К празднованию двадцатилетия на территории заложили новую экспозицию — «Сад гортензий». Начало коллекции положили 24 куста восьми сортов, сотрудники сада надеются в будущем ее расширить.