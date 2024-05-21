В Волгоградской области с помощью БПЛА начнут патрулировать берега рек и водоемов

Как сообщает облкомприроды, в рамках акции запланировано около сотни выездных обследований водоохранных зон, инспекторы будут применять как наземное, так и воздушное патрулирование. Применение БПЛА позволяет дать полную оценку состояния территории, в том числе тех зоны, доступ к которым невозможен с земли.
А инспекторы отправятся в те точки, где ранее были зафиксированы нарушения, из которых самые частые — самовольный захват водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий, ограничение свободного доступа жителей к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.
Отметим, в Волгоградской области с 2019 года применяют БПЛА для решения поставленных в сфере экологического надзора задач. Воздушное патрулирование упрощает фиксацию нарушений, успешный опыт распространяется на охрану водных объектов, геологический надзор или надзор за режимом использования особо охраняемых территорий.