Ричмонд
+16°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области с помощью БПЛА начнут патрулировать берега рек и водоемов

На территории региона стартовала природоохранная акция «Чистые берега-2024».

Источник: Волгоградская правда

Как сообщает облкомприроды, в рамках акции запланировано около сотни выездных обследований водоохранных зон, инспекторы будут применять как наземное, так и воздушное патрулирование. Применение БПЛА позволяет дать полную оценку состояния территории, в том числе тех зоны, доступ к которым невозможен с земли.

А инспекторы отправятся в те точки, где ранее были зафиксированы нарушения, из которых самые частые — самовольный захват водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий, ограничение свободного доступа жителей к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.

Отметим, в Волгоградской области с 2019 года применяют БПЛА для решения поставленных в сфере экологического надзора задач. Воздушное патрулирование упрощает фиксацию нарушений, успешный опыт распространяется на охрану водных объектов, геологический надзор или надзор за режимом использования особо охраняемых территорий.

экология