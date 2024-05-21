Купальный сезон в Астане: названы пляжи, где можно купаться

«Сотрудники Департамента, Центра медицины катастроф в школах провели различные конкурсы, вебинары, мероприятия, занятия в школах с учителями, учащимися по теме “Безопасность на воде”. Ежегодно из центра занятости города Астаны привлекаются общественные работники. Ежедневно они вместе с нашими сотрудниками проводят агитационную работу по безопасности на воде, раздают памятки по соблюдению правил безопасности на воде. Организовано тесное взаимодействие с Департаментом полиции по обеспечению безопасности населения в период купального сезона. Так, утвержден совместный план проведения рейдов с Департаментом полиции и в/ч Национальной гвардии».