Купальный сезон в Астане: названы пляжи, где можно купаться

Аким столицы утвердил «План-мероприятий по обеспечению безопасности населения города Астаны в период купального сезона 2024 года».
Сейчас силы и средства ДЧС Астаны находятся в готовности к предстоящему купальному периоду.
«Сотрудники Департамента, Центра медицины катастроф в школах провели различные конкурсы, вебинары, мероприятия, занятия в школах с учителями, учащимися по теме “Безопасность на воде”. Ежегодно из центра занятости города Астаны привлекаются общественные работники. Ежедневно они вместе с нашими сотрудниками проводят агитационную работу по безопасности на воде, раздают памятки по соблюдению правил безопасности на воде. Организовано тесное взаимодействие с Департаментом полиции по обеспечению безопасности населения в период купального сезона. Так, утвержден совместный план проведения рейдов с Департаментом полиции и в/ч Национальной гвардии».
По данным Азамата Кусаинова, на сегодня на акваториях Астаны для массового отдыха жителей и гостей столицы определены 5 участков пляжных зон, разрешенных для купания (4 — частных платных пляжей: «Центральный городской пляж», зоны отдыха «Три пескаря», «Столичный двор», «Армина» и 1 — бесплатный коммунальный пляж).
Также установлен 21 участок водоемов, где купаться запрещено. Перечень разрешенных и запрещенных участков размещен на картографической платформе «2gis».
«По всем запрещенным участкам установлены знаки “Купание запрещено”, а также плавучие знаки, информационные стенды, камеры видеонаблюдения, что позволяло вести мониторинг и своевременно реагировать на факты купания в несанкционированных местах. Купальный сезон в Астане начнется 1 июня. Купаться следует только в специально оборудованных разрешенных местах, на пляжах, в бассейнах».
По его информации, нижний температурный порог воды, подходящий для безопасного купания, составляет +18°С, температура воздуха + 22 — это для людей с крепким здоровьем. Для детей и людей с плохим здоровьем купание при такой температуре опасно для здоровья и жизни.