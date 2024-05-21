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Петербург официально признали кулинарной столицей России

Властям Петербурга выдали свидетельство на товарный знак в сфере гостеприимства «Санкт-Петербург — кулинарная столица России». Патент город получает второй год подряд.

Источник: РИА "Новости"

«Кулинарная столица России — город Санкт-Петербург — это подтверждение того неофициального статуса, который всегда город наш имел. В XIX веке Санкт-Петербург считался кулинарной столицей страны. К сожалению, немножко эту историю забыли», — рассказал первый заместитель председателя городского комитета по внешним связям, руководитель проекта «Петербургская кухня» Сергей Марков.

Он добавил, что в прошлом году Петербургу вручили такой же официальный патент. Статус кулинарной столицы также повлечет за собой некоторые обязательства для города, чтобы ему соответствовать.