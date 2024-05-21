«Мечтала стать мамой»: Петербурженка с СМА родила здоровую малышку

Петербурженка Алена, которой еще в детстве поставили диагноз спинальная мышечная атрофия, стала мамой. Женщина родила здоровую дочку Полину. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.
— Женщина обратилась в Роддом № 10 для планирования, а затем и ведения беременности. У горожанки тяжелое сопутствующее заболевание: спинальная мышечная атрофия с практически полной парализацией рук и ног. Она мечтала стать мамой. Совместная работа врачей помогла ей выносить и родить здоровую малышку, — рассказали чиновники.
Во время беременности петербурженка несколько раз была госпитализирована в Перинатальный центр Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова. Там ее наблюдали терапевт, невролог и эндокринолог. Еще на стадии пренатальной диагностики врачи сделали радостный прогноз — дочь родится здоровой. Все это время пациентку вел доктор медицинских наук, акушер-гинеколог высшей категории Евгений Михайлин.