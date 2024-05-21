Из-за заморозков в Нижегородской области погибло менее 1% посевов озимых

«Больших потерь у нас нет. Гибель озимых культур составляет около 2 тыс. га, все они уже пересеяны. Сейчас внимательно смотрим. Морозы, конечно, немного подпортили картину и приостановили развитие растений. Если вдруг возникнут проблемы — есть еще агротехнические сроки пересеять, подкормить посевы», — отметил министр.