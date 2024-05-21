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Из-за заморозков в Нижегородской области погибло менее 1% посевов озимых

Майские заморозки повлекли гибель 1,7 тыс. га посевных площадей озимых культур в Нижегородской области, сообщил «Ъ-Приволжье» министр сельского хозяйства региона Николай Денисов. Господин Денисов напомнил, что озимыми засеяно 230 тыс. га, потери оцениваются в 0,7%.

Источник: Коммерсантъ

«Больших потерь у нас нет. Гибель озимых культур составляет около 2 тыс. га, все они уже пересеяны. Сейчас внимательно смотрим. Морозы, конечно, немного подпортили картину и приостановили развитие растений. Если вдруг возникнут проблемы — есть еще агротехнические сроки пересеять, подкормить посевы», — отметил министр.

Посевная кампания в Нижегородской области продолжается, под урожай 2024 года различными культурами планируется засеять более 1 млн га площадей. Для аграриев весенняя засуха в одной части России и заморозки в другой влекут риски сокращения урожая и падения рентабельности.

сельское хозяйство