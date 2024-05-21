Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком

Также в крымских чатах «гуляет» картинка, на которой с плакатом в руках стоит маленький ребенок, лицо которого скрыто за солнцезащитными очками, а волосы — косынкой. Текст на плакате гласит: «собираю своей бабушке-инвалиду на лекарства от диабета». Это фото в интернете уже давно, оно неоднократно всплывало в разных регионах. Эксперты называют это информационной провокацией и призывают россиян не реагировать на вбросы.