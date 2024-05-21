Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком

Информация о Всероссийском сборе для крымских диабетиков, который якобы проводит республиканский Минздрав, ранее появилась в соцсетях. В сообщении с призывом «помочь крымским диабетикам» указан счет одного из российских банков. В ведомстве подчеркнули, что вся опубликованная информация является фейком.
«Данная информация является фейковой. Призываем крымчан не поддаваться на уловки мошенников и доверять информации, опубликованной на официальных ресурсах», — сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также в крымских чатах «гуляет» картинка, на которой с плакатом в руках стоит маленький ребенок, лицо которого скрыто за солнцезащитными очками, а волосы — косынкой. Текст на плакате гласит: «собираю своей бабушке-инвалиду на лекарства от диабета». Это фото в интернете уже давно, оно неоднократно всплывало в разных регионах. Эксперты называют это информационной провокацией и призывают россиян не реагировать на вбросы.
Фейки якобы о перебоях с инсулином в Крыму ранее уже появлялись в местных соцсетях. В частности, в конце апреля в министерстве здравоохранения РК опровергли информацию о смерти человека после применения аналоговой замены инсулина.