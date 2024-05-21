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Сбор денег на инсулин для крымчан в минздраве назвали фейком

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости Крым. Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает фейк об объявлении сбора денег на инсулин, который распространяется в местных пабликах. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства.

Источник: РИА "Новости"

Информация о Всероссийском сборе для крымских диабетиков, который якобы проводит республиканский Минздрав, ранее появилась в соцсетях. В сообщении с призывом «помочь крымским диабетикам» указан счет одного из российских банков. В ведомстве подчеркнули, что вся опубликованная информация является фейком.

«Данная информация является фейковой. Призываем крымчан не поддаваться на уловки мошенников и доверять информации, опубликованной на официальных ресурсах», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также в крымских чатах «гуляет» картинка, на которой с плакатом в руках стоит маленький ребенок, лицо которого скрыто за солнцезащитными очками, а волосы — косынкой. Текст на плакате гласит: «собираю своей бабушке-инвалиду на лекарства от диабета». Это фото в интернете уже давно, оно неоднократно всплывало в разных регионах. Эксперты называют это информационной провокацией и призывают россиян не реагировать на вбросы.

Фейки якобы о перебоях с инсулином в Крыму ранее уже появлялись в местных соцсетях. В частности, в конце апреля в министерстве здравоохранения РК опровергли информацию о смерти человека после применения аналоговой замены инсулина.

медицина