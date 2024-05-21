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20 мигрантов-нелегалов задержала ФСБ в Волгограде и области

В Волгограде и приграничных районах области ФСБ и полиция устроили рейды по мигрантам.

Операцию «Нелегал» провели в Волгограде и в приграничных районах региона ФСБ и полиция. Более 20 незаконных мигрантов из стран ближнего зарубежья задержали во время рейдов в местах их массового проживания и труда в Волгограде, Палласовском и Старополтавском районах, сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по региону.

— Все задержанные привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания, — рассказали в ведомстве.

Во время 15 рейдов силовики обследовали более 250 нежилых объектов в приграничных районах. Также обходили домовладения. Нескольких нарушителей правил пограничного режима вычислили при помощи беспилотников. Всего с начала года за нарушение режима госграницы привлекли к ответственности более 200 человек.