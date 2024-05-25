25 мая отмечают Всемирный день футбола

Футбол является самым популярным видом спорта в мире. По данным ФИФА, более 270 млн человек регулярно играют в футбол, а общее количество поклонников превышает 4 миллиарда. То есть, каждый второй человек на Земле так или иначе следит за этой игрой. Сравниться по аудитории с футболом может лишь экзотический в наших широтах крикет (2,5 миллиарда фанатов), пользующийся невероятной популярностью в Южной Азии, особенно в Индии.
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Первый чемпионат мира по футболу прошел в 1930 году в Уругвае. На турнир приехали 13 сборных, в том числе четыре команды из Европы, которые добирались на турнир на корабле. Победителем первого чемпионата мира стала страна-хозяйка турнира, которая в финале со счетом 4:2 обыграла соседей из Аргентины. На заре зарождения футбола сборных Уругвай был сильнейшей командой планеты и выиграл футбольные турниры на летних Олимпиадах 1924 и 1928 годов. В программе Олимпийских игр футбол появился практически сразу — в 1900 году.
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Старейшим футбольным клубом в мире является английский «Шеффилд», который был основан в 1857 году. Именно Шеффилд стал центром зарождения футбола в Англии, и именно там были опубликованы первые правила футбола, из которых впоследствии многое было перенято Футбольной ассоциацией Англии (FA). «Шеффилд» долгое время имел разногласия в правилах c FA и в итоге так и не стал профессиональным клубом, в отличие от появившихся позднее «Шеффилд Уэнсдей» и «Шеффилд Юнайтед».
Летом 2019 года клуб отправился в тур по России и сыграл с московскими «Торпедо», «Чертаново», «Казанкой» и любительской командой КФ. Все четыре встречи «Шеффилд» проиграл с общим счетом 2:23. Сейчас старейший футбольный клуб в мире выступает в восьмом английском дивизионе.
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В США и Канаде футбол до сих пор именуется соккером (soccer), а привычным нам словом football там называются местные разновидности игры — американский и канадский футбол. Слово soccer является сокращением от association football — именно так долгое время назывался привычный нам вид спорта.
Вообще прародителем всех вышеупомянутых игр было именно регби, этот вид спорта появился в Англии еще в начале XIX века. Именно эта игра изначально называлась футболом, а официальное разделение на классический футбол и регби (название города, где зародилась игра) произошло в 1862 году после появления первого общепринятого свода правил FA. На тот момент зарождались свои разновидности футбола в США, Канаде и Австралии.
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Самый быстрый гол в истории футбола был забит в 2009 год в Саудовской Аравии. Нападающий Наваф аль-Абед поразил ворота соперника через 2,4 секунды после стартового свистка. Позднее результат матча был аннулирован из-за того, что команда аль-Абеда выпустила на матч молодежных команд шесть игроков старше 21 года. Еще, как минимум, три гола были забиты быстрее, однако это происходило в матчах любительских команд, и их результаты невозможно верифицировать. Книга рекордов Гиннесса считает самым быстрым гол уругвайца Рикардо Оливейры, который в 1998 году справился за 2,8 секунды.
В 2011 году Михаил Осинов стал автором самого быстрого гола в истории российского футбола. Легендарный полузащитник «Ростова» на закате карьеры забил во Втором дивизионе через 2,56 секунды после начала матча. Этот гол собирались внести в Книгу рекордов Гиннесса, однако новочеркасский «МИТОС» отказался платить комиссию. Недавно во Второй лиге вновь заговорили о самом быстром голе, когда забил хавбек «Машука» Николай Иванов. После его удара с центра поля мяч провел в воздухе 2,92 секунды.
В топ-лигах самый быстрый гол забил нападающий «Милана» Рафаэл Леау (6,76), в РПЛ рекорд принадлежит форварду «Краснодара» Олакунле Олусегуну (8,90), а в Лиге чемпионов быстрее всех забивал нападающий «Баварии» Рой Макай (10,12). Самый быстрый гол в истории сборной России в 2013 году забил Александр Кокорин, поразивший ворота Люксембурга на 21-й секунде матча.
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Самый крупный счет в профессиональном футболе был зафиксирован на Мадагаскаре в 2002 году. Матч между «Адемой» и «Стад Олимпик л′Эмирн» закончился со счетом 149:0. Новоиспеченные чемпионы страны на протяжении 90 минут наблюдали, как футболисты «Олимпика» в знак протеста против результатов чемпионата и судейства забивают голы в собственные ворота. Мяч влетал в сетку ворот каждые 36 секунд.
За год до этого самый крупный счет был зафиксирован в матче национальных сборных, когда Австралия в отборе к ЧМ-2002 разгромила команду из Американского Самоа — 31:0. Самоанцы держали свои ворота в неприкосновенности целых девять минут, после чего голы посыпались как из рога изобилия. Австралийский нападающий Арчи Томсон забил в этом матче рекордные 13 голов (или сделал трикасдека-трик). С тех пор Австралия значится на футбольной карте как часть Азии.
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Новоиспеченный главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович является автором уникального достижения — он сыграл на чемпионатах мира за три разные сборные. В 1998 году он поехал на турнир в составе сборной Югославии, в 2006-м представлял команду Сербии и Черногории, а в 2010-м сыграл уже за сборную Сербии. Рекорд, который вряд ли будет побит даже через века.
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В 1969 году Сальвадор в плей-офф североамерканского отбора в дополнительное время обыграл Гондурас (3:2) и лишил страну возможности сыграть на ЧМ-1970. Это стало поводом для начала шестидневной войны между этими странами, которая унесла жизни около трех тысяч человек. После войны Сальвадор в дополнительное время обыграла Гаити (1:0) и впервые в своей истории вышел на чемпионат мира, где проиграл все три матча с общим счетом 0:9.
В октябре 2005 года сборная Кот-д’Ивуара обыграла в гостях Судан (3:1) и сенсационно пробилась на чемпионат мира в Германии. На тот момент в стране уже три года бушевала гражданская война, расколовшая страну на мусульманский север и христианский юг. В раздевалке капитан сборной Дидье Дрогба выступил в прямом эфире, где стоя на коленях призвал противоборствующие стороны прекратить огонь. В итоге гражданская война в Кот-д’Ивуаре была заморожена, а спустя полтора года — окончательно завершена.
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Карлос Кайзер — величайший бразильский футболист, который никогда не играл в футбол. В 1980-е ему удалось 13 раз подписать контракты с профессиональными клубами из высших дивизионов, в том числе с одним клубом из Европы. Однако он так ни разу и не появился на поле, скрывая отсутствие футбольного мастерства многочисленными травмами и различными уловками. Единственный случай, когда Кайзер мог выйти на поле в официальном матче, закончился красной карточкой во время разминки. Его разоблачили лишь в 1992 году в «Ботафого», который в том году завоевал серебряные медали чемпионата Бразилии. Кайзеру на тот момент было 29 лет.