25 мая отмечают Всемирный день футбола

Первый чемпионат мира по футболу прошел в 1930 году в Уругвае. На турнир приехали 13 сборных, в том числе четыре команды из Европы, которые добирались на турнир на корабле. Победителем первого чемпионата мира стала страна-хозяйка турнира, которая в финале со счетом 4:2 обыграла соседей из Аргентины. На заре зарождения футбола сборных Уругвай был сильнейшей командой планеты и выиграл футбольные турниры на летних Олимпиадах 1924 и 1928 годов. В программе Олимпийских игр футбол появился практически сразу — в 1900 году.