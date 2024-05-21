Ремонт дамбы Нижегородской ГЭС начнется 23 мая

На время ремонта на мосту будет организовано реверсивное движение, которое будет регулироваться светофорами. Скорость будет ограничена до 30 километров в час, а расстояние между машинами должно составлять не менее 15 метров. Также на период работ запрещается движение фур и грузовиков с массой более 15 тонн.