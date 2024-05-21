Ремонт дамбы Нижегородской ГЭС начнется 23 мая

Реконструкция дамбы Нижегородской ГЭС начнется 23 мая. В связи с этим будут введены некоторые ограничения для транспорта, сообщает пресс-служба филиала ПАО «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС».
На время ремонта на мосту будет организовано реверсивное движение, которое будет регулироваться светофорами. Скорость будет ограничена до 30 километров в час, а расстояние между машинами должно составлять не менее 15 метров. Также на период работ запрещается движение фур и грузовиков с массой более 15 тонн.
На какой период времени вводятся эти изменения, не сообщается. Специалистам предстоит выполнить работы на участке левой стороны плотины. По окончании ремонта дорога на дамбе станет более широкой, здесь появится безопасный тротуар и сооружения для очистки дождевого стока с проезжей части.
Напомним, в Нижнем Новгороде продолжается ремонт старого борского моста, в связи с чем переправа через Волгу организована с реверсом по новому мосту.