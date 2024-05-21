Умер один из конструкторов «Союза-2» Сергей Дерюгин

Дерюгин родился в феврале 1941 года в Воронеже. В 1963 году окончил Челябинский политехнический институт по специальности инженер-электрик. На следующий год он начал работать в должности инженера в расчетно-теоретическом подразделении НИИ автоматики. Позже его назначили на пост первого заместителя генерального директора НПО автоматики по науке, а в 1997 году уже стал его генеральным конструктором.