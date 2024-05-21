В Ростове отменят пять городских электричек, а одну запустят

Первые два из отменяемых электропоездов отправляются от Кизитеринки в 12:45 и в 15:03 и прибывают на станцию «Ростов-Западный» в 13:34 и 15:51 соответственно. Ещё два электропоезда, которые попадают под сокращение, следовали от станции «Ростов-Западный» до станции «Кизитеринка» с 13:51 до 14:40 и с 16:27 до 17:21 соответственно. Пятый состав ходил от станции «Ростов-Главный» через «Ростов-Берег» и «Хапры» до Кизитеринки с 10:43 до 12:29.