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В Ростове отменят пять городских электричек, а одну запустят

Изменения будут с 23 мая.

С четверга, 23 мая, в Ростове-на-Дону отменят пять поездов городских электричек. Такие данные распространила Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.

Первые два из отменяемых электропоездов отправляются от Кизитеринки в 12:45 и в 15:03 и прибывают на станцию «Ростов-Западный» в 13:34 и 15:51 соответственно. Ещё два электропоезда, которые попадают под сокращение, следовали от станции «Ростов-Западный» до станции «Кизитеринка» с 13:51 до 14:40 и с 16:27 до 17:21 соответственно. Пятый состав ходил от станции «Ростов-Главный» через «Ростов-Берег» и «Хапры» до Кизитеринки с 10:43 до 12:29.

Параллельно с отменой пяти отправлений появится городская электричка № 7105 сообщением Ростов — Кизитеринка. Её отправление со станции «Ростов-Главный» будет по будням 16:44, а на Кизитеринке она будет в 17:22.

Ранее стало известно, что судно на подводных крыльях запустят в Таганрог.