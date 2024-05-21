Фильм о суде над Иосифом Бродским сняли в Петербурге

В Санкт-Петербурге сняли документальный фильм, посвященный самому тяжелому эпизоду из жизни Иосифа Бродского. В 1964 году его показательно судили за тунеядство. Итогом этого суда стала ссылка и последующая эмиграция. Друзья поэта поделились воспоминаниями об этом с авторами ленты «Бродский. Суд» Антоном Алексеевским и Марией Клецкиной.
— Мы работали над созданием фильма около трех лет, последовательно снимая друзей поэта, которые стали непосредственными участниками событий 1964 года. Евгений Рейн, Яков Гордин, Михаил Мильчик, Эра Коробова, Константин Азадовский, Михаил Мейлах и Татьяна Никольская присутствовали на судах над Бродским и от первого лица рассказывают о том, чему были свидетелями, — сообщили авторы картины.
Премьера фильма состоится 23 мая в 19:00 в кинотеатре «Англетер»! После показа зрители смогут обсудить ленту с авторами и друзьями поэта Михаилом Мильчиком и Яковом Гординым.